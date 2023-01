Remco Evenepoel élu Sportif de l’année: «Clôture symbolique de 2022»

Remco Evenepoel était un des rares lauréats du Gala du Sport à être présent à la remise des prix, vendredi soir à Anvers. Il a reçu le trophée de Sportif de l’année pour la seconde fois de sa courte carrière de coureur cycliste après 2019. Il s’agissait de son 7e trophée individuel qui a récompensé une année 2022 exceptionnelle.

« Chaque prix est spécial et chaque prix vous fait vous sentir spécial. Vous ne m’entendrez certainement pas me plaindre. Je apprécie beaucoup ce trophée. J’ai placé le Trophée du Mérite sportif tout en haut de la liste, car on ne peut le gagner qu’une fois dans sa carrière », a déclaré Evenepoel aux journalistes après le gala.

Dans environ deux semaines, la nouvelle saison cycliste commencera pour Evenepoel. « C’est peut-être aussi une clôture symbolique de 2022 et le moment idéal pour commencer à se concentrer sur 2023. C’est un très beau final. Quoi qu’il en soit, je repense souvent à l’année dernière. C’est l’année de la ’première fois’ : première grand tour, premier monument, premier titre mondial. C’était très unique et puis il y a eu aussi mon mariage. Normalement, elle ne pourra pas être dépassée, mais espérons que de nombreuses autres années s’en approcheront. Le danger sera que les attentes soient désormais encore plus élevées. Les gens doivent aussi se rendre compte que je ne peux pas gagner toutes les courses. Si je fais un top 3 au Giro cette année, j’en serai tout aussi satisfait. Cette année, je veux juste profiter de ce maillot arc-en-ciel. Maintenant, le moment est presque venu de partir pour l’Argentine afin de se concentrer pleinement sur la course et de travailler encore sur les derniers détails. Nous partons le 10 janvier. Il n’y aura pas de fête ce soir. La journée a déjà été longue et je serai heureux quand je serai dans mon lit bientôt. »

Evenepoel a aussi évoqué Bart Swings, troisième du classement derrière Wout van Aert malgré son titre olympique. « Swings est champion olympique. J’aurais aimé le rencontrer ici pour discuter avec lui. Je lui souhaite beaucoup de succès lors des championnats d’Europe. Je n’étais pas sûr de gagner non plus, car on ne sait jamais quel impact a un titre olympique. Apparemment, j’ai pu convaincre le jury avec le parcours que j’ai fait. Je n’aurais certainement pas été déçu si Bart avait gagné. Nous avons tous deux mérité le trophée. »

