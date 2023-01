Merveille Bokadi déçu que le Standard n’ait pas su concrétiser sa domination face à Saint-Trond: «On méritait mieux, car nos adversaires n’ont rien eu…»

Dominer n’est pas gagner, telle pourrait être la conclusion de cette joute entre le Standard et Saint-Trond. Même si les Liégeois ont monopolisé le ballon durant une bonne partie de la rencontre et que Bodart n’a quasiment eu aucun boulot, ils ont été contraints de partager l’enjeu face à des Trudonnaires particulièrement réalistes. Et cela aurait pu être encore pire si la défense des Canaris n’avait pas commis une énorme boulette dans les arrêts de jeu…

Forcément, après la rencontre, les sentiments étaient assez mitigés dans le camp liégeois. « On est soulagé de sauver ce point, mais on est aussi très déçus », expliquait Merveille Bokadi au micro d’Eleven Sport. « On avait le match en main, on devait le gagner. Je pense vraiment qu’on méritait mieux car, en face, ils n’ont rien eu en termes d’occasions. Ils ont marqué sur leur seule possibilité, alors que nous avions la maîtrise du match. Défensivement, on était bien en place, on avait bien travaillé là-dessus pendant la semaine. Donc c’est vraiment dommage de prendre un tel but, mais ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut penser au prochain match. »