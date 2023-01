Anuk Arudpragasam: «La mort fait partie de l’expérience du présent»

Un passage vers le Nord, Anuk Arudpragasam, traduit de l’anglais (Sri Lanka) par Dominique Vitalyos, Le Bruit du monde, 320 p., 22 €, ebook 16,99 €

A 36 ans, Anuk Arudpragasam, tamoul d’origine, est déjà comparé par le New York Times à W. G. Sebald et à Primo Levi. Des références impressionnantes. C’est que son premier roman, paru en français en 2016, Un bref mariage, a été nommé au Prix Dylan Thomas et que le deuxième, celui-ci, a été finaliste du Booker Prize en 2021.