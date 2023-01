Guillaume Nail, Natasha Brown… : les Livres du Soir en bref

On ne se baigne pas dans la Loire **

Guillaume Nail

On sent venir la catastrophe – authentique – qui terminera le roman. Celui-ci vaut cependant surtout par la description d’une colo où chaque adolescent, chaque adulte, possède une réelle épaisseur. Les problèmes sont individuels et, mis ensemble, confrontés les uns aux autres, ils créent un climat explosif, dans une situation de concurrence où les limites sont abolies. Le danger est ignoré ou nié, il est donc d’autant plus présent.

Denoël, 160 p., 16 €, ebook 11,99 €

Assemblage ***

Natasha Brown