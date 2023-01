La rentrée d’hiver, c’est 517 romans

On vous le jure, on va combattre la surproduction éditoriale de ces dernières années ! C’est le leitmotiv de nombreux éditeurs. Mais il n’est guère suivi d’effets. Effectivement, la rentrée d’été 2022 a été la plus basse depuis plus de 20 ans : 490 romans parus entre le 18 août et la fin octobre ; moins 6 % par rapport à 2021, mais ce n’était quand même qu’une modération assez légère surtout suscitée par l’augmentation du prix du papier. Par contre, la rentrée d’hiver, elle, habituellement moins lourde que celle d’été, va être plus abondante en 2023 : 517 romans sur les mois de janvier et février. C’est moins qu’en 2022 (545) mais plus qu’en 2021 (493) et 2020 (481). Et surtout plus, donc, que la dernière rentrée d’été.