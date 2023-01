Incendie à Ghislenghien: vingt nouvelles voitures en feu

Un incendie s’est déclaré jeudi soir sur le site de la société Gefco à Ghislenghien (Ath) qui accueille plus de 10.000 véhicules destinés à la vente.

Dans un premier temps, les pompiers ont déplacé de la zone en feu plusieurs voitures qui n’avaient pas été touchées par l’incendie. La manœuvre a permis aux pompiers de concentrer leurs efforts sur les véhicules qui étaient déjà embrasés. « Il y avait toutes sortes de voitures dont des véhicules destinés à l’Angleterre, avec la conduite à droite. Au total, quinze voitures ont été détruites et cinq ont été impactées par les flammes. Ce sont toutes des voitures thermiques. Il n’y avait aucun véhicule électrique. Nous sommes restés sur place jusqu’à 03h12 du matin », précise encore l’officier.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été informés cette nuit, vers 00h20, qu’un incendie était à nouveau en cours sur le site de l’entreprise Gefco à Ghislengien. Venant de l’arsenal de Rebaix (Ath), deux autopompes, deux camions-citernes et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. « C’est un camionneur qui était de passage qui a repéré l’incendie. Cette fois-ci, nous avons pu accéder au site via une entrée où un service de gardiennage était présent. Plusieurs voitures étaient en feu sur le même parking que la nuit précédente mais pas au même endroit », explique le capitaine Eric Stasik qui a dirigé l’intervention.

Ce nouvel incendie fait suite au feu qui a détruit, la nuit de jeudi à vendredi, une quarantaine de véhicules sur le site de Ghislenghien qui regroupe entre 10.000 et 13.000 véhicules sur plus de 45 hectares. Les causes de ces deux incendies ne sont toujours pas déterminées. Le dossier est au stade de l’information entre les mains du parquet de Tournai.