Open d’Australie: Venus Williams annonce son forfait à cause d’une blessure

L’ancienne N.1 mondiale de tennis, Venus Williams ne jouera pas son 22e Open d’Australie cette année. L’Américaine, aujourd’hui âgée de 42 ans, a renoncé à se rendre à Melbourne. Elle s’est blessée cette semaine au tournoi d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, ont annoncé les organisateurs de la première levée du Grand Chelem, samedi sur Twitter.

Désormais classée à la 1003e place à la WTA, Venus Williams avait reçu une invitation des organisateurs qui n’ont pas oublié qu’elle a remporté le double dames à Melbourne en 2001, 2003, 2009 et 2010 en compagnie de sa soeur Serena, et joué la finale du simple en 2003 et 2017. Elle compte aussi un titre en double mixte en 1998 avec Justin Gimelstob.