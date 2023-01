Mercato: Romeo, le fils de David Beckham, rejoint un club de Premier League

« Je suis très fier et très heureux d’être ici », a-t-il déclaré sur le site internet de son nouveau club. « C’était une saison amusante (aux États-Unis) dans laquelle il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais je suis motivé d’être ici et de voir ce que je peux faire ».

Roméo Beckham a rejoint Fort Lauderdale CF en 2021 avant que l’équipe réserve ne soit rebaptisée Inter Miami II l’année dernière.