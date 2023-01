La raison touchante qui pousse Heung-Min Son à garder son masque sur les terrains (vidéo)

Ce mercredi, le Sud-Coréen a retrouvé le chemin des filets, en marquant avec Tottenham contre Crystal Palace en Premier. Premier but avec son club depuis le 12 octobre et un doublé contre Francfort en Ligue des champions. En interview, le joueur de Tottenham explique pourquoi il continue de porter son masque.

« Ma vision est toujours correcte, mais quand le ballon arrive sur moi, c’est parfois gênant, car je ne peux pas voir le ballon à cause du masque. Cela ne me dérange pas vraiment, mais ce n’est pas la meilleure chose. Contre Aston Villa (le 1er janvier), j’étais frustré, parce que j’ai reçu le ballon et puis soudainement je l’ai perdu parce que je ne pouvais pas le voir. J’étais en colère », explique-t-il.

Il ajoute ensuite : « Si j’étais seul, je pourrais jouer sans le masque, mais mes parents, ma famille et mes amis qui regardent en Corée du Sud sont tous inquiets. Évidemment, c’est un risque si quelqu’un me touche à nouveau. »