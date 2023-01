United Cup: l’Italie écarte la Grèce et rejoint les États-Unis en finale

Vendredi, Pegula avait battu sèchement la N.1 mondiale Iga Swiatek 6-2 et 6-2 et Frances Tiafoe avait écarté Kacper Zuk 6-3, 6-3.

Samedi, Stefanso Tsitsipas a redonné espoir aux Hellènes en émergeant 4-6, 7-6 (7/2) et 6-4 face à Matteo Berrttini, mais le dernier simple dames entre Lucia Bronzetti et Valentini Grammatikopoulou a qualifié l’Italie grâce à la victoire 6-2, 6-3 de Bronzetti. L’ultime rencontre le double mixte a été joué pour l’honneur. La paire italienne Camilla Rosatello/Andrea Vavassori a pris le meilleur sur Valentini Grammatikopoulou et Petros Tsitsipas 6-3, 4-6 et 10/5.