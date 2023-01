La Belgique en pleine épidémie de grippe: voici les symptômes à surveiller

De plus, un certain nombre d’autres virus, causant des maladies respiratoires, circulent toujours.

La grippe se poursuit en Belgique. Selon Sciensano, tous les critères sont remplis pour pouvoir parler d’une épidémie de grippe. « Tant chez les généralistes que dans les analyses de laboratoire et les hospitalisations, nous observons une nette augmentation du nombre de cas de grippe. De plus, un certain nombre d’autres virus, causant des maladies respiratoires, circulent toujours. C’est le cas du virus du covid et du virus de la bronchiolite » écrit l’institut sur son site internet.

Le virologue de Sciensano, Steven Van Gucht, donne quelques conseils pour affronter au mieux cette période. « Pour tous ces virus, s’appliquent les mêmes bonnes habitudes hivernales : se laver les mains, porter un masque, rester chez soi si on est malade et bien aérer. Il est toujours possible de se faire vacciner contre la grippe ».

Les symptômes à surveiller

Une grippe entraîne un sentiment de malaise général. En plus des symptômes comme le mal de tête, le mal de gorge, l’écoulement nasal et la toux, la grippe se caractérise également par de la fièvre, des frissons et de la transpiration, un épuisement et des douleurs musculaires.