Vladimir Poutine déplace des armes nucléaires: ce que l’on sait

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, Vladimir Poutine n’a cessé de brandir la menace nucléaire. La Russie va installer des armes nucléaires en Crimée et en Biélorussie.

Faut-il s’inquiéter d’un déplacement d’armes nucléaires de la Russie vers la Crimée et la Biélorussie ? Pour Luc De Vos, professeur de sciences militaires à l’Ecole Royale militaire, interrogé par Het Laatste Nieuws , Vladimir Poutine agit de cette manière pour montrer que la Crimée et la Biélorussie appartiennent à la Russie et sont des territoires russes.

Pour l’expert, il y a un grand écart entre déployer et utiliser les armes nucléaires. Lancer une attaque nucléaire dans le Donbass par exemple reviendrait à contaminer toute la région et un morceau de la Russie. Même s’ils décident de cibler l’ouest de l’Ukraine, ils toucheraient une plus grande région, dont une partie des pays de l’OTAN, ce qui aurait des conséquences de guerre directe.