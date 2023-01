Bientôt le retour de la neige: les prévisions météo région par région

Samedi après-midi, tandis que la nébulosité augmentera avec l’arrivée d’une zone de pluie depuis l’ouest, les champs de nuages bas céderont finalement la place à des éclaircies temporaires en Ardenne. Les maxima varieront de 6 à 9ºC en haute Belgique et de 9 à localement 11ºC ailleurs. Le vent de sud se renforcera pour devenir modéré à assez fort dans les terres, et assez fort à parfois fort à la mer, et virera progressivement au sud-sud-ouest. Les rafales pourront atteindre des valeurs de 50 à 60 km/h.

Durant la nuit de samedi à dimanche, la nébulosité sera souvent abondante avec des périodes de pluie ou des averses. En seconde partie de nuit, quelques éclaircies pourront se développer mais le risque d’averses persistera. Les minima se situeront entre 5 et 8ºC, sous un vent toujours modéré à assez fort de sud-sud-ouest.

Dimanche, la grisaille matinale présente dans certaines régions laissera place à un ciel plus changeant, partagé entre éclaircies et passages nuageux ; ceux-ci donneront lieu à des averses localisées, surtout sur le flanc sud de l’Ardenne. En fin de journée, les précipitations deviendront plus répandues et intenses à partir du sud-ouest. Les maxima seront compris entre 6 ou 7ºC sur les hauteurs de l’Ardenne et 10ºC en plaine.

Lundi, des averses à caractère hivernal sont attendues sur les hauteurs de l’Ardenne et le vent sera fort, avec des rafales allant jusqu’à 75 km/h.

Mardi également, des averses à caractère hivernal sont attendues sur les hauteurs de l’Ardenne.