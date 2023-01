Anderlecht - Union: un derby entre deux voisins si différents

En conférence de presse, Karel Geraerts a tenu à rappeler que le match « allait commencer à 0-0 et pas à 0-1. Il ne faut donc pas s’attendre à recevoir de cadeaux ». Le coach a raison, un derby se remporte avec les tripes. Pourtant, il suffit de jeter un œil sur les trois derniers affrontements pour se rendre compte que les Anderlechtois se veulent adeptes d’offrandes surprenantes. À chaque fois, l’Union a pris l’avance dès la 2e minute de jeu. C’est Bart Nieuwkoop qui a débuté cette prouesse lors du succès du 24 avril dernier (3-1), avant d’être imité par Kaoru Mitoma le 15 mai (0-2) et Victor Boniface le 28 août (2-1). Un chiffre qui pourrait s’avérer insignifiant si son caractère ne se voulait pas répétitif et finalement constituer une énième preuve que les Mauves éprouvent les pires difficultés quand il s’agit d’aborder leurs joutes historiques face au petit frère de la Capitale.