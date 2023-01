Carrefour, Delhaize, Spar...: l’Afsca rappelle un produit vendu dans ces enseignes suite à un «risque de suffocation»

Il est demandé aux consommateurs de ne pas consommer ces produits et de les rapporter aux magasins.

L’Afsca a publié un communiqué ce samedi sur leur site internet. L’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire a décidé de rappeler les bonbons gélifiés des marques Jelly Straws & Speshow. Ces produits contiennent des addictifs non autorisés E 407 et E 410. Un risque de suffocation, essentiellement chez les enfants, existe, selon l’Afsca.

« La présence de ces additifs ne constitue pas un danger pour la santé mais peut présenter un risque dans certaines denrées alimentaires (à base de gelée, par exemple) car elle rend les produits plus solides et peut donc provoquer des étouffements, notamment chez les enfants moins attentifs. Le risque d’étouffement réside principalement dans la taille, la forme et la consistance ferme de ces bonbons » explique l’agence.

Il est demandé aux consommateurs de ne pas consommer ces produits et de les rapporter aux magasins. Ces bonbons ont été distribués dans différents points de vente dont Carrefour, AD en Proxy Dehaize, Intermarché, Spar…

Description du produit

Nom du produit :

• Assortiment de sachets de pailles à la gelée (300 g) de la marque Jelly Straws

• Paillettes à la gelée en pot (pots de 1,4 kg) de la marque Speshow

• Paillettes à la gelée mini (200 g) de la marque Speshow

• Jelly Straws Yogurt (193g) de la marque Jelly Straws

Dates de péremption (DDM) : toutes les dates de péremption concernées

Numéros de lot : tous les numéros de lot concernés

Type d’emballage : sachets et pots en bocal