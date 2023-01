Le Felice Time a fait son retour au SC Charleroi

Les Zèbres décrochent leur premier succès sous Mazzù et prennent leurs distances avec la zone dangereuse. Pour leur ex-coach, c’est au contraire le premier revers.

L’égalité de points entre les deux équipes laissait augurer d’un match équilibré. Mais pas fermé malgré l’importance de l’enjeu. À Eupen, Edward Still reconduisait assez logiquement les vainqueurs de Seraing. Au Sporting, son vis-à-vis et successeur relançait fort logiquement Ilaimaharitra, débarrassé des séquelles de sa broncho-pneumonie, mais aussi Gholizadeh, quitte à débuter sans numéro neuf. Cela n’empêchait d’ailleurs pas les Carolos de se montrer dangereux d’emblée. Après 12 minutes de jeu, Mbenza, pourtant idéalement lancé par Zorgane, ne parvenait pas à tromper la vigilance de Moser. Eupen répondait et, dans la foulée, Prevljak se heurtait à son tour à la bonne sortie de Koffi.