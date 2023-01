NBA: encore auteur d’une excellente prestation, LeBron James se rapproche du record absolu de points inscrits

LeBron James a réduit à 422 unités l’écart entre lui et Kareem Abdul-Jabbar, détenteur du record de points marqués en carrière (38.387) dans le championnat NBA de basket. « King James », qui a fêté ses 38 ans le 30 décembre, a marqué 37 points (plus 8 rebonds et 7 passes) qui ont pesé lourd samedi dans la victoire des Los Angeles Lakers à Sacramento 134-136. Même si les deux points de la victoire ont été marqués par le meneur allemand Dennis Schröder (27 pts) à 3.1 secondes de la fin. Depuis douze rencontres, le quadruple MVP tourne à 33.7 points de moyenne avec une adresse de 57,8 % au tir. Les Lakers viennent d’aligner un 5e succès de rang, meilleure série en cours à l’Ouest à égalité avec Memphis. Ils ne sont que 12e de leur Conférence.

Dans un match laissé portes-ouvertes par les défenses (L.A. a shooté à 61 %, Sacramento à 52 %), le pivot Thomas Bryant a battu son record personnel (29 pts, 14 rebs) et Russell Westbrook a été efficace (23 pts, 15 passes) côté Lakers. En face, DeAaron Fox (34 pts, 9 passes) a failli voler la vedette, son tir au buzzer du milieu de terrain pour la gagne, manquant de peu la cible.

Boston, leader à l’Est, a dominé de bout en bout San Antonio face à des Spurs accrocheurs mais incapables de créer l’exploit : 116-121. Car après avoir accusé 15 longueurs de retard, l’équipe de Gregg Popovich a su revenir à égalité (116-116) à 37 secondes du terme. Sur quoi, l’inévitable Jayson Tatum a placé un shoot arc-en-ciel, puis marqué son 34e point du match sur un lancer franc. Jaylen Brown a lui longtemps été l’artilleur en chef de Boston (29 pts), Malcolm Brogdon (23 pts) se montrant toujours aussi utile dans une rencontre que n’a pas finie Marcus Smart, victime d’une contusion au genou gauche. Après la victoire à Dallas jeudi, les Celtics concluent sur une note positive leur mini-road-trip de quatre matchs, entamé par deux revers à Denver et Oklahoma City. De quoi consolider leur domination au classement (28v-12d) devant Brooklyn (26v-13d).

À la 9e place de cette conférence, Chicago a enchaîné un troisième succès de rang aux dépens de Utah (126-118), porté par Zach LaVine et DeMar DeRozan, auteurs de 36 et 35 points, soit plus de la moitié de leur équipe.

A l’Ouest, les Mavericks Dallas ont conforté leur 4e rang, tout en se rapprochant du troisième occupé par leurs victimes du soir, les New Olreans Pelicans (127-117). Décevant face aux Celtics deux jours plus tôt, Luka Doncic a retrouvé des couleurs. Le Slovène a compilé 34 points, 10 rebonds et 10 passes, son 9e triple-double de la saison de quoi conforter sa place de meilleur marqueur de la saison (34.0 points de moyenne).