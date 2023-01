Simone Inzaghi prend la défense de Romelu Lukaku, très critiqué après sa prestation contre Monza: «Plus il travaille, plus il s’améliore»

Laissé sur le banc au coup d’envoi de la rencontre entre l’Inter Milan et Monza ce samedi, Romelu Lukaku est monté au jeu pour la dernière demi-heure, mais il est complètement passé au travers de sa rencontre. Fortement critiqué par la Gazzetta dello Sport, qui écrivait ce dimanche qu’il était un problème non négligeable pour le club milanais, Lukaku a tout de même pu compter sur le soutien de son entraîneur, Simone Inzaghi, qui a insisté sur le fait que le Diable rouge revenait d’une longue blessure.

« Il s’entraîne de la meilleure façon possible. Monter au jeu ici n’était pas facile », a insisté Inzaghi. « Plus il travaille, plus il s’améliore. Il est difficile d’entrer dans les détails maintenant. Nous ferons une analyse claire de ses performances. Lukaku a été mis sur la touche pendant trois mois. Contre Naples, il s’est bien débrouillé, à Monza un peu moins ».