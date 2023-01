Dries Mertens s’amuse bien en Turquie: le Diable rouge arrose un adversaire en plein match (vidéo)

On ne changera plus Dries Mertens… En plein match entre son nouveau club, Galatasaray, et Ankaragucu, le Diable rouge s’est amusé en provoquant gentiment un de ses adversaires.

Alors qu’il était en train de boire dans sa bouteille d’eau, Mertens en a profité pour arroser un joueur de l’équipe adverse qui passait devant lui. Un geste qui lui a valu une petite bousculade de la part de Taylan Antalyali.