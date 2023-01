William et Harry: le retour du «never complain, never explain»

Confrontée aux graves accusations du prince Harry, la royauté britannique a recours à la célèbre remarque de Disraeli, Premier ministre favori de la reine Victoria, au XIXe siècle, Never complain, never explain (ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier). Depuis les « fuites » sur le contenu des mémoires du duc de Sussex, « Spare » (Le Suppléant), très dommageable pour l’institution monarchique, le Palais est aux abonnés absents. En fait, dans la plus grave crise qui frappe la monarchie depuis trois décennies, le roi Charles III tout comme le prince de Galles William suivent les conseils de leur père et grand-père, le prince Philip, ex-officier de la Royal Navy, et adepte des rudes règles de la mer : « En pleine tempête, on ferme les écoutilles, on rentre la voile et on se cloître au fond du bateau en attendant que ça passe. »