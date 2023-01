Pro League: Genk frappe un grand coup en renversant le FC Bruges (3-1)

Largement en tête du championnat belge, le Racing Genk a frappé un grand coup ce dimanche, en s’imposant dans le choc face au champion en titre du FC Bruges.

Pourtant menés 0-1, les Limbourgeois ont rapidement égalisé, avant de prendre les commandes de la rencontre en deuxième période pour finalement s’imposer sur le score de 3-1 et envoyer un message fort à la concurrence. Au classement, Genk compte désormais 10 points d’avance sur ses poursuivants (l’Union et l’Antwerp), et 15 points de plus que les Brugeois, 4es du classement.