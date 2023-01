2023, l’année où les SMS passeront par satellite?

Apple propose d’envoyer des messages d’urgence via satellite lorsque la couverture réseau est inexistante. Android lui emboîtera bientôt le pas. Mais la technologie, coûteuse, devrait rester cantonnée aux cas urgents.

Se retrouver en pleine nature sans la moindre barre de réseau peut provoquer des sueurs froides à pas mal de monde. Surtout lorsque l’on est perdu, blessé, ou les deux. Heureusement, en présentant son dernier téléphone en septembre dernier, la marque à la pomme a annoncé une nouvelle fonctionnalité : la communication d’urgence par satellite.

Lorsque l’on ne dispose d’aucune connexion au réseau mobile ou de connexion wifi et que l’on tente de passer un appel d’urgence, l’iPhone 14 propose à l’utilisateur d’utiliser la connexion par satellite pour se connecter aux secours. Concrètement, un opérateur d’Apple recevra les informations envoyées et les transmettra au service d’urgence le plus à même d’intervenir.