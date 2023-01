Stellantis investit dans les taxis volants électriques

Stellantis mise sur les « taxis volants » d’Archer pour résoudre le problème du trafic dans les grandes villes. Et nous ne parlons pas de science-fiction à la Blade Runner, mais bien de produits qui seront disponibles pour le grand public d’ici quelques années, à des prix abordables et avec des technologies durables.

L’annonce a été faite par les PDG des deux sociétés, Carlos Tavares et Adam Goldstein, qui ont précisé pourquoi il ne s’agit pas d’une simple entreprise commerciale. « Notre raison d’être », a expliqué Tavares, « est de garantir la liberté de mobilité, qui est de plus en plus menacée dans le chaos mondial croissant. Notre ambition est donc de proposer une solution pratique, sûre, propre et silencieuse, capable d’améliorer nos vies. Parce que la démocratie ne peut pas survivre sans la possibilité de se déplacer à sa guise. »