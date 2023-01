Bruxelles: des travaux de nuit bruyants prévus dans plusieurs quartiers

Des travaux d’entretien de l’infrastructure ferroviaire pouvant « entraîner des nuisances pour les riverains » sont prévus à Bruxelles en ce début d’année, avertit la Ville.

Jusqu’au 2 avril, Infrabel effectue des travaux entre Bruxelles et Haren. Avec quelles conséquences ? « Bruits, vibrations et poussières ; présence et circulation de véhicules à proximité du site ; chantier mobile se déplaçant selon l'avancement de l'entretien ; utilisation d'un train de travaux ; éclairage artificiel. »

Entre Bruxelles-Chapelle et Bruxelles-Nord, « Infrabel teste le système de ventilation du tunnel ferroviaire ». Avec, comme conséquences, du bruit et des vibrations.