Deux pendaisons pour l’exemple en Iran: le régime ne recule pas devant l’horreur

Dans l’exposition de ses méthodes les plus abjectes, le régime de la république islamique n’a guère de rivaux. Les deux exécutions de samedi l’ont encore montré. Et rien n’indique que la répression touche à sa fin, bien au contraire. Humeur.

Tout le monde le pressentait : le régime iranien, face à la contestation populaire, allait se montrer capable du pire dans la répression. Il n’y a plus aucun doute après les pendaisons, samedi matin, de deux hommes accusés de meurtre dans le cadre des manifestations contre le régime. Deux autres jeunes manifestants avaient déjà subi le même sort les 8 et 12 décembre. Une dizaine d’autres jeunes Iraniens ont été condamnés à mort ces dernières semaines. Deux de ces verdicts ont déjà été confirmés par la Cour suprême. D’autres suivront sûrement. La république islamique d’Iran était déjà, de toute façon, l’État qui recourait le plus souvent à la peine de mort après la Chine.