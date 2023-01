Hadja Lahbib: «Je me sens libérale, une femme libérale, comme Simone Veil»

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a clairement affiché dimanche son appartenance au MR alors qu’elle avait entamé en juillet dernier sa carrière politique sans carte du parti.

« Aujourd’hui, je me sens pleinement à ma place parmi vous et prête à défendre les valeurs qui sont les nôtres », a-t-elle affirmé lors d’un congrès du Mouvement réformateur sur le site de l’ancien charbonnage du Bois du Cazier à Marcinelle (Charleroi) qui a rassemblé plusieurs centaines de militants, de mandataires et de ministres libéraux.

« Je me sens libérale, une femme libérale, comme Simone Veil (l’ancienne ministre française de la Santé et ex-présidente du Parlement européen), la mère de la loi pour la dépénalisation de l’avortement dans l’Hexagone et figure de la lutte contre les discriminations faites aux femmes » et « comme Sophie Wilmès », qui fut la première femme à occuper le poste de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères « et qui a su gérer la pandémie (de coronavirus) avec beaucoup d’humanité », a ajouté Mme Lahbib.