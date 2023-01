Les levées d’immunité, thème de rentrée du Parlement européen

Si le Caprice des Dieux a rouvert la semaine dernière, on ne s’y bousculait guère dans les couloirs… La vraie rentrée du Parlement européen, c’est ce lundi. Avec un thème dominant à l’agenda : les levées d’immunité. Pour rappel, le 2 janvier, les autorités judiciaires belges en charge du dossier de corruption présumée par le Qatar et le Maroc ont transmis à la présidente deux demandes, qui concernent les députés S&D Marc Tarabella et Andrea Cozzolino.

La procédure interne à l’assemblée prévoit que Roberta Metsola en fasse l’annonce officielle lors de la prochaine session plénière, en l’occurrence le 16 janvier, à Strasbourg. La commission des affaires juridiques (Juri dans le jargon) sera alors convoquée, à charge pour elle d’examiner, à huis clos, la demande. Elle peut, le cas échéant, auditionner les intéressés, et elle doit conclure ses travaux par une proposition de décision. Celle-ci est ensuite transmise à l’assemblée, pour un vote à majorité simple.