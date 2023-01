Un supporter du Racing Genk fait une crise cardiaque dans les tribunes lors de la rencontre face au Club de Bruges

Alors qu’il assistait au choc entre le Racing Genk et le Club de Bruges, un supporter a fait une crise cardiaque dans les tribunes.

Un supporter de Genk présent dans les tribunes de la Cegeka Arena a été victime d’une crise cardiaque dans les derniers instants de la rencontre entre les Limbourgeois et le Club Bruges (3-1), dimanche.

L’homme, âgé d’une septantaine d’années, a été réanimé sur place puis transporté à l’hôpital. «Les spectateurs ont réagi immédiatement et de manière appropriée, après quoi la Croix-Rouge a pu prendre le relais», a expliqué Genk dans un communiqué.

«Il s’agissait d’une crise cardiaque et la personne a été traitée sur place, y compris pour la réanimation. Lorsque l’équipe du SMUR est arrivée, un nouveau battement de cœur a été obtenu et la personne a recommencé à respirer. Le SMUR a stabilisé le supporter et l’a préparé pour le transport, après quoi il a été emmené à l’hôpital du Limbourg oriental dans un état critique mais stable.»