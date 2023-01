Avec «The Dancer», la RTBF poursuit sa quête des talents

Sur le modèle de « The Voice », la RTBF part à la recherche des meilleurs danseurs du pays avec la nouvelle émission « The Dancer ». La VRT lui emboîte le pas le 4 février.

Le 10 janvier pour la RTBF, le 4 février pour la VRT. C’est presque simultanément que les deux télévisions publiques, au sud et au nord, se mettent à la recherche des meilleurs danseurs du pays, avec The Dancer, qui ouvre précisément le bal ce mardi sur la Une. Presque ensemble, mais séparément, puisque chacune a réalisé sa propre sélection d’artistes, ses propres émissions, quoique celles-ci ont été tournées dans le même studio construit pour l’occasion à Vilvorde, et décrit par la production comme « le plus grand studio de danse de Belgique ». Soit 1.400 m2 de parquet mis à la disposition des nombreux talents dont regorge le pays.