Novak Djokovic, le retour triomphal en Australie

Un an après avoir été expulsé d’Australie, il revient déjà en vainqueur, en remportant le 92e titre de sa carrière à Adélaïde. Le Serbe fait d’ores et déjà figure de grand favori pour un 10e sacre à Melbourne (début lundi).

L’histoire d’amour entre Novak Djokovic et l’Australie a de suite repris les couleurs suaves de la joie et du bonheur en ce début 2023. Ceci, juste un an après la sombre tragédie de son expulsion de Melbourne, quasi manu militari, pour ne pas avoir répondu correctement aux exigences sanitaires locales, liées à la vaccination anti-Covid toujours repoussée par le Serbe. Et donc, pour avoir voulu forcer son entrée à la douane, Djokovic s’était même vu brandir une interdiction de séjour de trois ans en Australie, interdiction levée par le nouveau gouvernement mis en place, avec le soulagement que vous pouvez deviner dans le clan de celui qui occupe désormais le 5e rang mondial.