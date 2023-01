Athlétisme: Elise Vanderelst change à son tour d’entraîneur

La mode des changements d’entraîneur dans le monde de l’athlétisme belge n’était donc pas encore tout à fait éteinte… Ce week-end, Elise Vanderelst, la championne d’Europe en salle 2021 du 1.500 m, demi-finaliste aux JO de Tokyo et triple recordwoman de Belgique sur 1.000, 1.500 m et le mile, a fait savoir via les réseaux sociaux qu’elle mettait un terme à sa collaboration avec son entraîneur Raymond Castiaux, entamée en 2011. A quelques jours de son 25e anniversaire (le 27 janvier), l’athlète du Moha (Mons Obourg Hainaut Athlétisme) va rejoindre le groupe d’Ivo Roelandt, l’entraîneur de Vanessa Scaunet, la championne de Belgique du 800 m.