Rentrée politique: les gouvernements ont six mois pour faire reculer les partis extrémistes

C’est la dernière rentrée utile pour les gouvernements. Des réformes importantes (pensions, fiscalité, relance, école, mobilité, urbanisme) sont encore possibles dans la fenêtre de six mois qui s’ouvre. Les gouvernements n’ont plus droit à l’erreur s’ils veulent faire reculer les partis extrémistes que les sondages donnent gagnants.

Le gouvernement fédéral et ceux des Régions et Communautés reprennent ce lundi le chemin des cabinets, après une pause hivernale. Il est de bon ton, côté politique, de dire que la législature s’arrête le jour des élections, soit pas avant mai 2024. Mais chacun sait que plus la date se rapproche, plus il est difficile d’engranger des réformes importantes. Les partis – nombreux au pouvoir dans les coalitions à la belge – s’aventurent rarement à faire, à quelques encablures des élections, des concessions que l’électeur risquerait de leur reprocher.

Aussi peut-on considérer que la rentrée qui arrive est la dernière utile. Elle l’est d’autant plus sous cette législature que les programmes gouvernementaux ont été bousculés par les crises du covid, la guerre en Ukraine, l’inflation et, surtout en Wallonie, par les inondations de l’été 2021. Aussi reste-t-il généralement des pans entiers de réformes à réaliser.