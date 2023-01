La guerre à l’est du Congo s’internationalise

Les habitants de Goma ont passé le week-end à scruter le ciel : non seulement la capitale du Nord-Kivu est devenue la capitale opérationnelle des forces de la Communauté est africaine (EAC) et le détachement kényan poursuit son avancée, mais les forces armées congolaises montent en puissance. De gros porteurs venus de Turquie ont solennellement débarqué du matériel lourd, dont des chars, remis au gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-colonel Nduma Kongba. Ce dernier a relevé que cette assistance turque avait été rendue possible par la levée, par le Conseil de sécurité, de l’exigence de notification de tout achat d’armes. Jusqu’à présent cette mesure avait été dénoncée par Kinshasa comme un embargo de fait, qui empêchait la RDC de se doter des moyens de défense adéquats. Ce veto avait été levé non seulement à la demande de Kinshasa mais surtout à la suite de la publication du dernier rapport des experts de l’ONU établissant clairement l’implication du Rwanda dans le conflit.