Attentat de Manhattan: la peine de mort requise contre le terroriste

Une bicyclette blanche et garnie de fleurs marque symboliquement le lieu de la tuerie. Au croisement de Chambers Street et du West Side Highway, à l’ombre du World Trade Center. Le 31 octobre 2017, un illuminé au visage mangé par une barbe de croyant avait soudain percuté des cyclistes sur la bande passante du West Side, sorti de nulle part avec une camionnette de location, avant d’aller s’encastrer dans un bus scolaire et d’être neutralisé par des policiers du NYPD. Huit personnes avaient été tuées, parmi lesquelles une Belge de 31 ans, et douze autres blessées.