Inoxydable Iggy Pop

Gold Tooth Records – Warner Music.

Il fait très Walk Of Fame, le 20e album studio de notre reptile préféré, 75 balais et toujours sévèrement burné (écoutez « Frenzy ») ! On y entend notamment le défunt Taylor Hawkins (Foo Fighters), Stone Gossard (Pearl Jam), Duff McKagan (Guns N’Roses) et Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), de même que son producteur, Andrew Watt (Post Malone, Miley Cyrus, Dua Lipa, Ozzy Osbourne…). Indispensable ? Disons « agréable », avec du bien vénère (« Neo punk »), ou ce « Strung out Johnny » qui reste dans l’oreille comme un « Passenger ». Après, vu le pedigree de Mister Watt, on n’échappe pas à un peu de vernis, entre riff FM-isé et mid-tempo radio friendly (« New Atlantis », « Morning show »). Mais… Iggy n’a rien perdu de sa verve !