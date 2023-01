«Après l’orage»: le prisme des médias, c’est nous

L’image collective du monde réside aussi et avant tout dans ce que nous choisissons d’écouter, de commenter, de débattre, de partager... ou d’oublier.

Samedi 31 décembre, les réveillons se préparent, la nuit commence à tomber, les rues sont pleines de gens pressés. Depuis quelques jours, mon téléphone s’est remis à sonner pour m’amener à commenter la situation chinoise. Ce matin, je me suis équipé pour aller à la boulangerie en imaginant affronter un crachin d’hiver, mais c’est la douceur qui m’a saisi, d’effroi, plus que de froid. Pandémie et changement climatique, deux points de ponctuation pour terminer cette année charnière entre différentes crises.