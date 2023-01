Reija, Jevtovic et Hernández, ça fusionne sec!

xavireija.bandcamp.com/album/workplace

Le batteur espagnol fait fort avec cet album intitulé Workplace. Avec le guitariste Dusan Jevtovic et le bassiste Bernat Hernández, il revisite plusieurs de ses compositions, et les renouvelle dans un esprit purement rock-prog-jazz, avec des riffs puissants, des mélodies accrocheuses et des improvisations incroyables. Si l’ambiance descend au cours de la soirée que vous organisez, si vous sentez que ça s’endort par-ci par-là, placez la musique de ce disque, le son sur « loud », et, hop !, tout le monde se réveillera et se mettra à danser, à se balancer, à gigoter. Irrésistible.