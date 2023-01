Poésie et musique avec Bruno Angelini

La Buissonne / ECM

Bruno Angelini est pianiste. Il a composé toutes les musiques de son dernier album avec son Open Land Quartet, Nearly nothing, almost everything. Avec lui, Régis Huby aux violons et à l’électronique, Claude Tamitchian à la contrebasse et Edward Perraud aux percussions. C’est un album magnifique, inspiré à Angelini par les poètes minimalistes William Carlos Williams, Martine Audet, Chandak Chattarji, Lydia Vadkerti-Gavornikova, Saleh Diab, Rati Saxena, Masaoka Shiki et Jacob Nibénegenesabe. « La poésie m’accompagne depuis longtemps et je suis de plus en plus sensible à la poésie minimaliste – aérée, souvent ancrée dans le présent, plus allusive que métaphysique », dit-il. « C’est un miroir dirigé vers notre quotidien, ainsi que vers la nature qui nous entoure, afin de nous aider à prendre conscience de leur beauté. » C’est une musique épurée, qui répond ainsi à l’abondance qui nous entoure. Le jazz y est influencé par la musique contemporaine, mais sans jamais perdre l’accessibilité, l’émotion, le plaisir. L’alliance sonore entre le piano, le violon, l’électronique, la basse et les percussions est exceptionnelle. Les compositions sont tout simplement belles. Elles nous captent et ne nous lâchent plus. A écouter, encore et encore. A s’immerger dedans.