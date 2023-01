Les nouveaux dicos pour ados, moins genrés et plus actuels

Longtemps, « le Dico des filles » a fait office de bible pour une génération d’adolescentes. Pour contrer son sexisme latent et ses propos culpabilisants, plusieurs autrices l’ont réinventé.

Fut un temps où leur couverture rose bonbon parsemée des paillettes et leur intitulé racoleur étaient attendus avec impatience par toute une génération d’adolescentes. A l’aube de toute nouvelle année, les éditions Fleurus rééditait leur célèbre Le Dico des filles. A chaque lettre, une ou plusieurs définitions portant sur des thématiques chères aux adolescentes : amour, poils, puberté, mode, virginité… Edité entre 2002 et 2018, l’ouvrage s’est écoulé à près d’un million d’exemplaires. Une véritable institution qui n’était pas dénuée de sexisme et de propos culpabilisants. L’avortement est considéré comme « un acte grave qui pose question sur la valeur qu’on donne à la vie humaine ». Les décolletés provocants peuvent expliquer « des gestes, des attitudes (de la part des garçons, NDLR), qui vous mettront dans l’embarras ». Des passages qui font grincer des dents après l’avènement du mouvement #Metoo.