Cyclo-cross: Wout Van Aert, seul en son Royaume

Au sommet de la cuvette sablonneuse de Zonhoven, il a pris le temps de relever le buste et de saluer les milliers de supporters rassemblés dans le légendaire Kuil. Et quelques centaines de mètres plus loin, sous le portique d’arrivée, il a esquissé un petit geste désormais coutumier, celui d’un boxeur sûr de son fait et de sa force. Wout van Aert est impérial depuis le début de la saison hivernale, il domine son sujet et tous ses challengers de la tête et de ses larges épaules, que le parcours soit boueux, tel un cloaque, ou sablonneux, comme une plage à marée basse.