Henri Texier: «Les musiciens de jazz sont des sculpteurs de temps qui passe»

Henri Texier, le contrebassiste français de jazz stimulant et enthousiaste qui fait chanter son instrument, est ce jeudi 12 janvier en trio au Brussels Jazz Festival à Flagey.

Depuis plus de 60 ans, Henri Texier impose sa sonorité, son tempo, son sens de l’aventure et de la découverte, son envie d’exploration, à la planète jazz. En solo, en duo, en trio, en quartet et davantage. La contrebasse a parfois mauvaise réputation. Soit elle ronronne simplement, soit elle abuse d’une vélocité gratuite. Heureusement, elle n’est pas que cela. Charlie Mingus, Ron Carter, Charlie Haden, Scott LaFaro l’ont montré. Henri Texier est à leur niveau. En tant que leader, il a osé des alliages sonores incroyables. En tant qu’instrumentiste, il est plutôt question de chant.