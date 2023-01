Plusieurs banques vont augmenter les taux d’intérêt de leurs comptes d’épargne ce lundi

Déjà à la fin du mois de décembre, plusieurs banques avaient déjà décidé d’augmenter leurs taux d’intérêts sur les comptes épargne. Début janvier, c’était notamment au tour de Beobank et BNP Paribas Fortis de leur emboîter le pas. Le Soir fait le point.

Deutsche Bank, CBC, Belfius et Keytrade

La banque KBC, KBC Brussels et CBC était la seconde grande banque – après Belfius – à relever les taux sur l’épargne et sur la prime de fidélité. Ainsi, sur le compte d’épargne classique, le taux de base passe de 0,01 % à 0,35 % et la prime de fidélité grimpe de 0,10 % à 0,25 %. La prime totale s’élève alors à 0,60 %. C’est 0,10 point de pourcentage de plus que l’augmentation annoncée par Belfius. Ces taux entreront en vigueur le 8 janvier 2023.

Belfius avait annoncé relever son taux de base et la prime de fidélité sur son compte épargne réglementé, ils passent respectivement de 0,01 % à 0,35 % et de 0,10 % à 0,15 %. Ils entreront en vigueur ce 2 janvier sur tous les comptes d’épargne réglementés existants.

Belfius propose également à partir de ce lundi un nouveau compte épargne réglementée spécifique, le Fidelity, offrant une prime de fidélité significativement plus importante (0,65 % et également 0,15 % de taux de base) et destiné aux clients qui entendent épargner à plus long terme une somme d’argent qui ne sera en principe pas utilisée durant l’année.

A l’instar d’autres banques avant elle, Deutsche Bank annonçait également une hausse de ses taux d’intérêt, à partir du 9 janvier . Le compte d’épargne ’DB Intensiv Plus’ offrira désormais un taux de base de 0,35 % et une prime de fidélité de 0,15 %. Ces pourcentages sont inversés pour les deux autres produits d’épargne, le ’DB E-Fidelity Account’ et le ’DB E-Saving Account’ avec 0,15 % de taux de base et 0,35 % de prime de fidélité. Les taux étaient jusqu’ici limités au minimum légal de 0,11 % avec 0.01 % de taux de base et 0,1 % de prime de fidélité.

Keytrade banque a également décidé d’augmenter ses taux depuis le 1er décembre. Le taux de base est passé de 0,01 % à 0,50 % pour le compte d’épargne Azur, et à 0,30 % pour le High Fidelity. Une prime de fidélité de respectivement 0,20 % et 0,70 % s’ajoute également.

ING

Plusieurs changements interviendront à partir du 9 janvier pour la clientèle d’ING. Un nouveau compte d’épargne nommé « ING Compte d’épargne » proposera un taux de base de 0,35 % assorti d’une prime de fidélité de 0,65 %.

Le compte d’épargne « ING Epargne Tempo » proposera quant à lui un taux de base de 0,70 % et une prime de fidélité de 0,70 %. Il est destiné à des épargnes régulières mais limitées. Le montant fixe qui peut y être déposé est de maximum 500 euros par mois. Enfin, ING augmente les taux de tous les comptes d’épargne traditionnels réglementés à 0,40 % de taux de base et 0,10 % de prime de fidélité. Par ailleurs, dès le 9 janvier, il ne sera possible d’ouvrir le Livret Vert ING que pour des garanties locatives.

Argenta

Argenta augmentera les taux d’intérêt de ses comptes d’épargne à partir du 1er février 2023 , a indiqué la banque belge. Argenta augmentera les taux d’intérêt de ses comptes d’épargne en ligne et comptes « Maxi » à 0,35 % pour le taux de base, assorti d’une prime de fidélité de 0,25 %.

Le 1er février, la banque lancera également un « compte de croissance ». Celui-ci offrira une prime de fidélité plus élevée pour la clientèle désireuse d’épargner sur le long terme. Le rendement de ce compte s’élèvera à 0,15 % d’intérêts de base et 0,75 % de prime de fidélité. Les clients pourront y déposer un montant mensuel de maximum 500 euros.

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis, Fintro et Hello bank ! « ajusteront » les taux des comptes d’épargne réglementés classiques existants, dès le 1er février 2023, a annoncé vendredi BNP Paribas Fortis.

Le taux de base passera de 0,01 % à 0,15 %, la prime de fidélité restant inchangée, à 0,10 %.

Le premier acteur du marché bancaire belge annonce également le lancement d’un nouveau compte d’épargne réglementé (« Compte d’épargne plus ») qui, lui, offrira un taux d’intérêt de base de 0,50 % et une prime de fidélité de 0,75 %. Le solde de ce nouveau compte est limité à 100.000 euros.

Beobank

Dès le 1er février prochain, les comptes d’épargne réglementés existants Fidelity Plus, Excellence et Jeunes verront leur taux de base augmenter à 0,25 % et leur prime de fidélité (pour tout nouveau dépôt ou tout montant existant pour lequel la période de fidélité sera renouvelée) à 0,25 %, tandis que pour le compte Classique, le taux de base passera à 0,30 % et la prime de fidélité à 0,10 %.

Le compte d’épargne réglementé Step Up, qui permet d’épargner jusqu’à 750 euros par mois et qui sera à nouveau disponible à l’ouverture à partir du 1er février 2023, proposera un taux de base de 0,25 % et une prime de fidélité de 0,80 %.