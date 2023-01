Hendrik Van Crombrugge: «Je ne fais plus partie des plans d’Anderlecht»

La passation de pouvoir est quasiment actée. Alors que Bart Verbruggen a été choisi par Brian Riemer pour être entre les perches anderlechtoises, la direction bruxelloise pousse Hendrik Van Crombrugge, numéro un en début de saison et capitaine du RSCA, vers la sortie. Et c’est le principal intéressé qui l’a confirmé juste après la nouvelle défaite des Mauves face à l’Union. « Après quelques conversations avec le club, il est devenu clair que je ne fais plus partie des plans d’Anderlecht », a indiqué Van Crombrugge dimanche soir. « On connait tous les difficultés financières du club. La direction doit faire des choix stratégiques et politiques. Ils m’ont dit que le mieux, c’était de partir. Je l’accepte en tant que joueur. Tant que je suis ici en tant que joueur et capitaine, je vais me battre et défendre les intérêts des joueurs et du club. »

Une confirmation orale de ce qui se tramait du côté de Neerpede. Alors que le club cherche des solutions pour renflouer les caisses (NDLR : via les « gros » contrats comme Hoedt, Trebel ou Refaelov), la possibilité de se séparer de Van Crombrugge (NDLR : contrat jusqu’en juin 2025) tout en offrant une chance à Bart Verbruggen est considéré comme « une pierre, deux coups » par les dirigeants mauves.