Stanley Brinks: hors mode, hors temps

Bandcamp, ou CD via freschard@gmail.com

Quatre mois après River green , revoilà André l’ex Herman Dune, toujours maître du lo-fi et du circuit court, pratiquant ici une foule d’instruments comme, outre les classiques, la mandolaika (croisement entre une mandoline et une balalaïka), le baglama (un saz grec) et la flûte irlandaise. « If you love me at all, have an drink and let’s forget »… Ces 12 petites cartes postales / tranches de vie comico-douces-amères (sauf quand Stan voit notre avenir en noir sur « One civilization ») sont teintées de calypso et de folk pour taper du pied (« Trouble in my bubble » et son clin d’oeil à La séquence du spectateur ). Il s’y fend d’un instru aux accents sud-américains (« Jasper ») et chante aussi en espagnol (« Todos quieren ser polis », pour déplorer que les gens d’aujourd’hui n’ont aucun fantasme), tandis que sa copine Clémence Freschard fait entendre son accent frenchie dans les backing vocals.