Ah oui, le Congo, presque oublié…

Un pays dont une vaste province est envahie par des rebelles soutenus par un pays voisin… Où, après deux décennies de présence continue, des Casques bleus s’avèrent impuissants et se contentent de compter les morts… Un pays où se déploient des milices islamistes se référant ouvertement à Daesh, qui recrutent des jeunes sans emploi pour les transformer en combattants et les renvoyer couper la tête des civils… Un pays vaste comme l’Europe occidentale et menacé d’implosion… Un pays où la classe dirigeante « bouffe » impunément 68 % du budget de l’Etat et n’arrive pas à payer régulièrement militaires ou enseignants… Un pays comptant 100 millions d’habitants et qualifié, selon les époques et les interlocuteurs, de « scandale géologique », de « poumon de la planète », de « pays solution » mais qui se trouve méthodiquement ou anarchiquement pillé par les multinationales, par les voisins voraces, par les aventuriers de tout acabit, par ses propres politiciens élus et à nouveau candidats…