Russell Banks est parti pourfendre les nuages

Un immense talent et un cœur magnanime… Le premier hommage rendu à Russell Banks est venu de la romancière américaine Joyce Carol Oates, sous forme d’un message posté sur Twitter. « Très triste nouvelle », regrette-t-elle, « qu’un grand écrivain américain, Russell Banks, l’ami cher à beaucoup, soit décédé paisiblement la nuit dernière à son domicile new-yorkais. J’aimais Russell et j’aimais son talent immense et son cœur magnanime ». L’écrivain, 82 ans, luttait contre un cancer qui l’avait éloigné ces derniers mois de la vie publique et privé de venir évoquer en Europe, où son œuvre avait trouvé un très large écho, son dernier roman Oh, Canada.