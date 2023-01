Roberto Martinez vers le Portugal: l’ancien coach des Diables n’a pas la cote auprès des fans lusitaniens

Si le nom de Roberto Martinez avait souvent circulé dès qu’un banc dans un grand club se libérait, le Catalan va poursuivre sa carrière comme coach national. Au lieu de rebondir en Espagne (il n’a même pas eu le temps de faire acte de candidature après le départ de Luis Enrique) ou au Brésil (son nom était repris sur une liste de candidats possibles selon le journal français l’Équipe), le Portugal est désormais son prochain point de chute. Samedi, le média numérique « The Athletic » évoquait un accord verbal avec la Fédération portugaise (FPF). La radio espagnole Cadena SER affirmait ce dimanche que l’ancien sélectionneur des Diables rouges était attendu ce lundi à Lisbonne pour finaliser ce dossier. Malgré un possible retour à Everton (où Frank Lampard est sur la sellette), Roberto Martinez se sent attiré par la Seleçao lusitanienne pour plusieurs raisons, y compris la possibilité d’accompagner la grande quantité de jeunes talents portugais.