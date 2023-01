Brian Riemer après la défaite face à l’Union: «Notre travail est tombé à l’eau avec cette exclusion»

Pour sa troisième rencontre à la tête des Anderlechtois, la première à domicile, Brian Riemer était assez mitigé par rapport à ce revers qui s’est dessiné à la fois précocement avec l’exclusion de N’Diaye puis tardivement avec les trois buts de l’Union.

M. Riemer, quels sont vos sentiments après cette défaite que l’on imagine amère pour les Anderlechtois ?

Tout d’abord, je tiens à féliciter l’Union, qui a continué à pousser alors qu’on menait au score, même à la 80e. Après, bien sûr, même si je suis satisfait du comportement de mes joueurs qui ont réussi à garder une excellente organisation sans en recueillir les dividendes espérés après tant d’efforts, je suis déçu du résultat final. Avant d’émerger sur la fin, l’Union s’était bien sûr montrée dangereuse à plusieurs reprises mais c’était normal, non ? Globalement, on a réussi à les maintenir assez calmes. Quelle équipe, même du top, peut se targuer de garder son organisation durant 95 minutes après avoir subi une exclusion dès la 6e minute ? Parfois, on peut discuter de l’une ou l’autre action qui a des conséquences mineures sur le match mais là, avec cette carte rouge, ce n’était pas le cas.

Au fait, quel est votre avis sur cette exclusion ?

Je précise avant tout que je ne suis pas arbitre moi-même et que je laisse cela à votre appréciation ou à celle des spécialistes de l’arbitrage. Pourtant, il me semble quand même que l’action se déroule loin du but de l’Union et que Zeno (NDLR : Debast) pouvait encore couvrir Moussa (NDLR : N’Diaye). Il fallait quand même pas mal de conditions pour que l’Union soit assurée de marquer sur cette action.