Les Métallos se relancent dans la course au maintien avant le derby liégeois

Joie. Bonheur intense. Peut-être même un zeste d’euphorie. Seraing vient de battre Ostende. Les Métallos se mettent à rêver. « Et si finalement on parvenait à se sauver… » En tout cas, le vaincu du jour se trouve désormais en point de mire. « Cette victoire est très importante. On s’efforce d’exister. De résister », dit Jean-Sébastien Legros qui fête son premier succès comme coach en championnat.

Seraing relancé. Pourtant, qui aurait misé un centime sur ses chances après le but de Batzner après 73 secondes de jeu ? « Heureusement, le deuxième but n’est jamais venu », admet Jean-Sébastien Legros.