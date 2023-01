Brésil: des partisans de Bolsonaro envahissent les principaux lieux de pouvoir, il réagit

Les autorités brésiliennes ont commencé lundi à évaluer les énormes dégâts dans le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême à Brasilia, au lendemain de l’assaut des partisans de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro.

L’ex-président brésilien Jair Bolsonaro, dont des partisans ont saccagé dimanche le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême, a estimé sur Twitter que « les déprédations et invasions de bâtiments publics (…) sont contraires à la règle » régissant les « manifestations pacifiques ».

Jair Bolsonaro se trouvait aux Etats-Unis hier soir, lors de l’assaut de ses partisans au Brésil, après être parti deux jours avant l’investiture de Lula, se refusant à remettre l’écharpe présidentielle à celui qui l’a défait d’une courte tête et qu’il n’a jamais félicité.

Après plusieurs heures de chaos, les forces de l’ordre ont repris le contrôle des bâtiments envahis par des centaines de manifestants anti-Lula et arrêté plus de 200 personnes, selon le ministre de la Justice et de la Sécurité Flavio Dino.